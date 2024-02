Esquema com três zagueiros no Vasco agrada Léo: ‘Temos nos entendido’

O Vasco teve seu primeiro resultado positivo em clássicos nessa temporada, com a vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo. Uma das boas surpresas da equipe em 2024 é a solidez defensiva. Prova disso é que antes de ter sua meta vazada no clássico com o Glorioso, o Cruz-Maltino ficou três jogos sem levar gols.

Aliás, o esquema de três zagueiros foi um tema destacado pelo Léo, que aprovou essa modificação em comparação a 2023. Ele citou que os jogadores ainda estão em adaptação a essa mudança tática e que apenas o decorrer da temporada vai permitir que o elenco absorver as novidades.

“Antes de falar dos gols tomados, quero exaltar os quatro que foram feitos. Agora é focar em ser sólido e constante. Eu, particularmente, gosto demais desse sistema. Temos nos entendido, mas ainda tem muito para trabalhar”, indicou o camisa 3 do Cruz-Maltino.

No início do clássico com o Alvinegro, o Gigante da Colina sofreu defensivamente. Principalmente pelo lado direito, já que teve dois titulares como desfalque. No caso, João Victor e Medel, que cumpriram suspensão. Assim, Maicon e Rojas foram os escolhidos para serem os substitutos. Por sinal, o primeiro deles fez apenas sua terceira partida em 2024, depois de três compromissos sem ser utilizado.

Léo ressaltou que a queda de desempenho é algo natural durante a temporada, principalmente no início do calendário.

“Quando você muda uma tática ou alguma situação de jogo, é preciso tempo para trabalhar. Esse começo de temporada está sendo importante para aprimorarmos esse sistema novo. Que continue dando certo e o Vasco ganhando”, esclareceu o defensor.

‘Mostramos maturidade’

O zagueiro ainda frisou que o triunfo sobre o Botafogo é um indicativo de força, especialmente porque o Vasco saiu atrás do placar e virou o jogo.

“Muito feliz pelo resultado. Mostramos maturidade para reverter a situação, mesmo estando atrás do placar. Conseguimos empatar, virar o jogo e manter consistência. Temos nos cobrado e trabalhado muito. Eles (Botafogo) ficaram muito tempo na liderança do Campeonato Brasileiro. Não foi qualquer equipe que nós enfrentamos. Tivemos que sofrer no começo, mas faz parte”, detalhou o jogador.

Léo recupera espaço no Vasco

Léo recuperou espaço em 2024 após terminar a última temporada no banco de reservas. Desde o retorno do grupo principal ao Brasil, ele foi titular em praticamente todos os compromissos. O único duelo em que não atuou foi diante do Bangu. Assim, a tendência é a de que esteja entre os 11 iniciais no próximo confronto, quando encara o Volta Redondo. O duelo válido pela décima rodada do Carioca vai ocorrer no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo sábado (24).

