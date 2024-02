Vasco estaria de olho em De Pena, do Inter; sonho do clube é antigo

O Vasco ainda está ativo no mercado da bola. Segundo matéria do portal UOL, o cruz-maltino está de olho em Carlos de Pena, meia uruguaio do Inter.

O jogador de 31 anos vem perdendo espaço sob o comando de Eduardo Coudet no Colorado. Ele está no time gaúcho desde 2022, já tendo completado 102 jogos por lá. São 11 gols e 14 assistências no período.

De acordo com a publicação, o Vasco estaria agindo nos bastidores para garantir sua contratação. Lembrando que o contrato do atleta vai até dezembro deste ano. Ou seja: em julho, poderia assinar pré-contrato sem custos com qualquer clube.

Também cabe salientar que De Pena já esteve muito perto de ser jogador do Vasco. Foi em 2022, quando a SAF estava em processo de ser oficializada.

De última hora, porém, o jogador foi convencido a jogar no Inter, que estava na primeira divisão à época. O Vasco estava na Série B pelo segundo ano consecutivo na oportunidade.

Se atuou em 54 jogos pelo Colorado em 2023, a situação não é mais a mesma na atual temporada. Só participou de cinco dos nove jogos do time. No último, foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o São José.

Ele vem atuando na lateral-esquerda como opção ao titular Renê. O Jogada10 apurou que De Pena tem contrato até dezembro de 2024 e 50% de seu passe é vinculado ao Dinamo Kyev-UCR.

