Namorada se declara a Del Nero e posta foto do casal: ‘Te amo’

Namorada de Marco Polo Del Nero, a influenciadora e apresentadora Clara Brasil, de 32 anos, se declarou ao ex-presidente da CBF no Instagram. A jovem, que também é atriz, empresária e apresentadora do programa Miados&Latidos, publicou uma foto em que aparece abraçada ao lado do amado, de 82 anos.





“Te amo”, postou Clara, que possui mais de 500 publicações e quase 400 mil seguidores no Instagram.

Antes disso, a postagem mais recente da apresentadora ao lado do ex-presidente da entidade havia sido em setembro, quando relembrou uma festa. Na postagem ela escreveu a seguinte frase: “Hoje é dia de #TBT e irei postar uma foto com meu amor”.

Ambos estão juntos desde 2019, porém só assumiram o romance publicamente em 2021. Clara, por sinal, já utilizou as redes sociais para rebater as críticas por namorar Del Nero, cinquenta anos mais velho que ela. Apesar disso, são raras as fotos do casal nas redes sociais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.