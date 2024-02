Mbappé regista nome, celebração e frases como marcas comerciais

Kylian Mbappé decidiu proteger legalmente alguns aspectos importantes relacionados a sua imagem. Ele registrou no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) seu nome, sua famosa celebração com os braços cruzados e as mãos debaixo das axilas, além de duas frases que ele considera de sua autoria. O objetivo é ter controle sobre o uso comercial desses elementos nos diversos setores de mercado dos 27 países da União Europeia.

Quanto à celebração, Mbappé deseja proteger um desenho que o retrata fazendo o gesto, onde ele é representado em preto, com exceção dos braços e mãos, que aparecem em branco, conforme noticiado pela imprensa espanhola.

No que diz respeito ao seu nome, Mbappé planeja utilizá-lo para promover uma variedade de produtos, como cosméticos, pasta de dentes, perfumaria, fatos de mergulho, joalharia, material de encadernação, guarda-chuvas, malas, artigos de viagem, roupa de casa, vestuário e calçado, brinquedos, jogos de vídeo e até decorações para árvores de Natal.

Mbappé será jogador do Real Madrid, segundo jornal espanhol

Além disso, o jogador do PSG busca controlar o uso comercial de duas frases que ele afirma serem de sua autoria. “Não me fales de idade” e “O futebol mudou”.

Mbappé é o jogador com mais marcas registradas na EUIPO, somando agora 10 registros. Cristiano Ronaldo vem em segundo lugar, com seis marcas, seguido por Lionel Messi, que possui quatro. Outros jogadores como Sadio Mané, Leroy Sané e Memphis Depay também fazem parte dessa lista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.