Felipão rebate torcedores do Atlético-MG em desembarque

Durante o desembarque do elenco do Atlético-MG, na noite do último sábado (17), o técnico Felipão rebateu torcedores no Aeroporto de Confins. Assim, o fato ocorreu após a vitória da equipe sobre o Itabirito, em Brasília. Nesse sentido, o Galo segue vivo na disputa pela classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro.

O comandante não gostou dos gritos e rebateu o posicionamento dos torcedores. Alguns deles, por sinal ,alegaram que o treinador alvinegro os xingou ao entrar no ônibus em direção ao CT.

Ao longo do desembarque, alguns torcedores dirigiram a palavra ao atacante Alisson Santana: “Alisson, você está matando a pau, tem que pedir para o treinador para ser titular”.

Nas redes sociais, alguns atleticanos questionaram a postura do treinador. Por outro lado, o staff do Galo conseguiu apaziguar o clima quente que se instaurou e o clube não irá se posicionar oficialmente sobre o ocorrido. Felipão está à frente do Atlético-MG desde junho de 2023 e, até o momento, soma três vitórias, um empate e duas derrotas nesta temporada.

O Galo, líder do Grupo B do Mineiro, volta a campo no sábado, às 16h30 (de Brasília), para medir forças com o América-MG, no Independência, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual.

