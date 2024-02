Dorival Jr ficará até o dia 26 na Europa, quando encerra período de observações

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, encerra na próxima segunda-feira (26) sua primeira agenda de compromissos na Europa. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol, nesta segunda (19).

Dorival está em viagem desde o dia 10, cumprindo roteiro de jogos das principais ligas do continente e da Liga dos Campeões. Ele também fez visitas aos centros de treinamentos de algumas equipes.

Nesta semana, na agenda dele e de seus auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero estão a ida a jogos de Manchester City, Liverpool e Arsenal, que contam com jogadores da Seleção.

Segundo Dorival, os dias estão sendo ‘muito produtivos’. Além de conversar com os atletas, o treinador recebe informações da condição física dos mesmos.

“Esses dias estão sendo muito produtivos. Conversamos com muitos jogadores, ficamos sabendo de detalhes físicos, observando os treinamentos, os jogos. Isso tudo faz uma diferença grande. Já nos aproxima”, afirmou Dorival Júnior.

“As visitas nos ajudam a tirar dúvidas, observar os jogadores ao nosso sistema. Serve também para adaptarmos um novo atleta ao nosso sistema e para achar possíveis encaixes. A dinâmica de trabalho na Seleção é diferente. Essas visitas já fazem parte da preparação da equipe. O meu principal trabalho aqui será o contato direto com o atleta”, salientou.

“Eles terem essa noção de que estão sendo observados é fundamental. As visitas aos clubes são algo que vou fazer com frequência”, completou Dorival.

Dorival assumiu o cargo no dia 11/01 e deverá estrear nos amistosos diante de Espanha e Inglaterra, em março. Sua primeira convocação, para os duelos citados, será feita no começo do próximo mês.

