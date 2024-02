Internacional faz mistério sobre escalação de Rochet no Gre-Nal

Todo Grêmio x Internacional acaba recheado de mistérios por causa de sua tradição e importância. E não seria diferente em relação ao próximo clássico, domingo (25), às 18h, entre as duas equipes, pelo Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Sendo assim, o Colorado soltou uma cortina de fumaça com relação à escalação do goleiro Rochet.

Rochet, que ainda não atuou nesta temporada, ainda se recupera de um desconforto na região torácica. A comissão técnica e o departamento médico do Internacional não confirmam a liberação do arqueiro. No entanto, ele passará por testes ainda esta semana durante os treinos.

Nas atividade de pré-temporada, Rochet voltou a sentir dor na região onde, em outubro, teve uma fissura. O goleiro esteve afastado por tempo indeterminado. Ele, porém, chegou a participar de algumas atividades, mas ainda com limitações, como evitar quedas.

Após as atividades que estão programadas, Rochet deverá passar por alguns testes. Caso esteja bem, a chance de participar do Gre-Nal pode aumentar. Eduardo Coudet, no entanto, tem sido questionado com relação à situação do goleiro. O técnico, entretanto, fez mistério ao falar do goleiro.

“Nós sempre falamos sobre este assunto. É uma lesão que não podemos prever quando estará 100%. Assim, não tem como adiantar o processo de recuperação. Veremos como ele estará na semana. Agora seria precipitado comentar a situação”, afirmou o técnico saindo pela tangente.

Caso Rochet não seja liberado pelo departamento médico, Anthoni continuará na meta do Internacional. O goleiro atuou em todas as partidas, após Ivan romper os ligamentos do joelho direito. A lesão de Ivan ocorreu ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, em sua estreia pelo clube.

