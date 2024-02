Marçal volta ao Botafogo para Libertadores; veja relacionados

O Botafogo viajou nesta segunda-feira para Cochabamba, na Bolívia, para o confronto com o Aurora (BOL) pela Libertadores. A novidade na relação, afinal, foi o lateral-esquerdo Marçal, que vinha se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda.

Marçal jogou quatro partidas nesta temporadas, mas a última foi ainda em janeiro. Titular e um dos líderes do elenco, ele deverá estar à disposição do técnico Tiago Nunes na quarta-feira. Caso ele não jogue, porém, a tendência é que Hugo siga entre os 11.

Anunciado nesta segunda, o volante Gregore ainda não viajou. Apesar de estar inscrito, ele ainda fará exames e começará os treinamentos com os atletas que ficaram no Rio de Janeiro. Para o duelo de volta, entretanto, é possível que o meio-campista jogue.

Aurora e Botafogo se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase prévia da Libertadores 2024. A partida acontecerá no Estádio Felix Capriles. O jogo de volta será na próxima semana, no Nilton Santos, e quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Red Bull Bragantino e Águilas Doradas (COL) por uma vaga na fase de grupos.

Veja os relacionados do Botafogo

Goleiros: Gatito Fernández, Igor Gabriel e Lucas Barreto;

Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Damián Suárez, Hugo, Lucas Halter, Marçal e Mateo Ponte;

Meio-campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Kauê, Marlon Freitas, Newton e Tchê Tchê;

Atacantes: Emerson Urso; Janderson, Junior Santos, Matheus Nascimento, Savarini, Tiquinho Soares e Victor Sá.

