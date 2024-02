Inter de Milão x Atlético de Madrid: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelas oitavas de final da Champions. Nesta terça-feira (20), a Inter de Milão recebe o Atlético de Madrid às 17h, no San Siro, no duelo entre as equipes que disputam uma vaga nas quartas de final. A partida de volta, que definirá a classificação, está marcada para 13 de março, em Madri.

Como chega a Inter de Milão

Em mais uma grande temporada sob o comando do técnico Simone Inzaghi, a Internazionale chega forte para buscar a segunda final consecutiva de Champions após ficar com o vice na última edição. Líder isolada do Campeonato Italiano, a Inter vem de uma vitória por 4 a 0 sobre a Salernitana e está com 100% de aproveitamento em 2024, sendo oito triunfos consecutivos.

Ao mesmo tempo, a equipe segue com os desfalques de Acerbi e Cuadrado, lesionados.

Como chega o Atlético de Madrid

Por outro lado, os Colchoneros não vivem seu melhor momento na temporada. Mas, a equipe vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Las Palmas, no Campeonato Espanhol, que encerrou uma sequência de três jogos sem vencer e manteve o time dentro da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

No entanto, o técnico Diego Simeone terá uma série de desfalques para a partida desta terça-feira. Dessa maneira, Lemar, Marcos Paulo, Azpilicueta, Morata e Gabriel Paulista, lesionados, estão fora de combate.

Inter de Milão x Atlético de Madrid

Oitavas de final da Champions – (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 20/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: estádio San Siro, em Milão (ITA)

Inter de Milão: Yann Sommer; Matteo Darmian, Benjamin Pavard, Acerbi, Alessandro Bastoni e Dimarco; Nicolo Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Alex Witsel e Hermoso; Marcos Llorente, Pablo Barrios, De Paul, Koke e Samuel Lino; Antoine Griezmann e Memphis Depay. Técnico: Diego Simeone.

Árbitro: István Kovács (Romênia)

VAR: Marco Fritz (Alemanha)

Onde assistir: SBT, TNT Sports e HBO Max

