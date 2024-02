Flamengo: Gerson terá alta, mas fará novos exames após infecção

Internado desde o último domingo por conta de uma hidronefrose com infecção renal, o meio-campista Gerson terá alta nesta terça-feira. Apesar de apresentar melhora, o camisa 20 ainda não estará à disposição do Flamengo no confronto com o Boavista, também nesta terça.

Gerson foi medicado nestes dois dias em que esteve internado e seguirá em observação. Segundo o “ge”, não está descartada a possibilidade de uma cirurgia em um dos capitães do elenco rubro-negro.

Se necessária a intervenção cirúrgica, porém, o Coringa perderá a reta final de Campeonato Carioca. O Flamengo pode garantir a classificação para as semifinais já nesta terça-feira, em caso de triunfo contra o clube de Saquarema.

Gerson jogou todas as partidas do Flamengo na temporada 2024, incluindo os amistosos nos Estados Unidos. Somente contra o Volta Redonda ele não foi titular. O camisa 20 ainda não balançou as redes nesta temporada, mas deu uma assistência, na goleada sobre o Audax, na estreia do Cariocão.

Para o lugar de Gerson, a expectativa é de que Tite escale De la Cruz na função. O uruguaio deverá ser o titular nesta terça-feira, diante do Boavista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.