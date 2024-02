Portuguesa × Palestino: onde assistir, escalações e arbitragem

Portuguesa e Palestino se enfrentam nesta terça-feira (20), pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores. A partida acontece no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, capital venezuelana. Este, aliás, será o terceiro jogo entre as duas equipes na competição. Nos anteriores, pela mesma competição, em 1979, o Palestino venceu ambos: 6 a 0 e 2 a 0. O vencedor da chave enfrentará quem se classificar do confronto entre Nacional-PAR x Atletico Nacional.

Onde assistir

O canal por assinatura ESPN e o streaming Star+ transmitem o jogo ao vivo

Como chega a Portuguesa

De volta à competição após 40 anos de ausência, o time venezuelano entra no duelo primordialmente como azarão. Após boa campanha no campeonato venezuelano do ano passado, quando terminou na terceira posição, a equipe de Jesus Ortiz, entretanto, ainda não embalou em 2024. Entretanto, venceu o Caracas na última rodada e chega com moral para o confronto internacional.

Como chega o Palestino

Quarto colocado no campeonato chileno em 2023, o Palestino volta à competição após três anos de ausência. O destaque segue sendo o ponta Bryan Carrasco, que está no clube desde 2020 e, inegavelmente, é o homem de confiança do técnico argentino Pablo Sánchez. Por fim, a base é a da equipe do ano passado.

Portuguesa x Palestino

Libertadores – 2ª fase classificatória – Jogo de ida

Data e Horário: 20/2/2024, às 19h de Brasília

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

Portuguesa: Yustiz; Granados, Carrero, Rodríguez, Granados Asprilla; Colmenares, Sulbarán, Ramos, Cadenas; González e Blanco. Técnico: Jesús Ortiz.

Palestino: Rigamonti, Bizama, Ceza, Meza, Zuñiga; Carrasco, Dávila, Cornejo; Salas, Benítez e Chamorro. Técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: Augusto Aragón-ECU

Auxiliares: Christian Lescano-ECU e Ricardo Baen-ECU

