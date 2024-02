Liverpool sonda Luís Guilherme, do Palmeiras, para o meio do ano

O meia-atacante Luís Guilherme, do Palmeiras, está na mira do Liverpool, da Inglaterra, para a próxima janela de transferências europeia, no meio do ano. O clube inglês fez, na semana passada, uma consulta ao Verdão, afim de saber condições para uma possível negociação em julho. O jovem de apenas 18 anos tem contrato com o clube até junho de 2026.

Já com Endrick vendido para o Real Madrid, no meio do ano, o Palmeiras poderá ter mais uma joia negociada com a Europa. Luís Guilherme tem uma multa rescisória no valor de 55 milhões de euros (cerca de R$ 295 milhões). O Palmeiras, aliás, é dono de 80% de seus direitos econômicos. A última renovação de contrato do jogador aconteceu no fim do ano passado.

Embora ainda não haja proposta oficial, esta procura inicial do Liverpool tem grandes chances de evoluir para uma oferta. Como já chegou à maioridade, Luís já poderia deixar o Brasil no meio deste ano. Além disso, uma boa quantia financeira pela joia pode ser suficiente para convencer a diretoria alviverde.

Considerado uma das maiores sensações da base palmeirense, Luís Guilherme surgiu junto com Endrick, em 2017. Mas, assim como seu companheiro, estreou apenas no ano passado entre os profissionais. Desde então, já disputou 32 partidas: não marcou nenhum gol, mas já deu uma assistência e vem sendo titular em alguns jogos do Campeonato Paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.