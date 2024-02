Flamengo recebe R$ 330 milhões por placas de publicidade

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta segunda-feira (19), um novo contrato para placas de publicidade. Ao longo dos próximos cinco anos, o clube receberá mais de R$ 330 milhões. A exploração das placas acomtecerá nos estádios em que o time atuar pelo Campeonato Brasileiro.

Por uma maioria de 142 votos a favor, seis contra (com duas abstenções), os conselheiros deram o aval ao acordo com a Brax, empresa renomada no segmento de exploração de placas de publicidade em estádios. O contrato prevê uma estrutura de pagamentos escalonada: R$ 24 milhões nesta temporada, seguidos por R$ 50 milhões em 2025; R$ 55 milhões em 2026; R$ 60,5 milhões em 2027; R$ 66,55 milhões em 2028 e, por fim, R$ 73,2 milhões em 2029.

Flamengo tem previsão de superávit bilionário

A Brax recentemente fechou um contrato de cinco anos com o Corinthians no valor de R$ 240 milhões. Desde o rompimento com a Sport Promotion em 2019, o Flamengo negocia individualmente as placas de publicidade, sendo que a maioria dos acordos atuais é válido até 2024. Contudo, em busca de otimizar suas receitas, o clube optou por uma nova abordagem.

O novo contrato, portanto, novamente coloca em evidência o patamar financeiro do clube. A previsão de arrecadação para 2024 é de mais de R$ 1 bilhão em receitas recorrentes, excluindo as transferências de jogadores. Além disso, o um superávit estimado é de R$ 303 milhões.

