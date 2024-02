‘Impenal’: árbitro inventa palavra em jogo no México

O árbitro Luís Enrique Santander protagonizou um momento curioso na partida entre Monterrey eToluca, neste domingo (18). Nos minutos finais do primeiro tempo, consultou o vídeo e cancelou um pênalti do clube visitante nos anfitriões. Até aí, tudo normal. Contudo, ao anunciar aos torcedores a razão pela qual tomou a decisão, inventou uma nova palavra no idioma espanhol.

“Depois da revisão, em campo minha decisão é de ‘impenal’ e sem cartão vermelho. Não foi falta. Bola ao chão”, declarou. Confira abaixo.

Hoy hemos aprendido una nueva palabra: impenal

pic.twitter.com/oVKx2gON0X — Enrique Ortega ✮ (@kike_ortega_) February 19, 2024

LEIA MAIS: Veja a classificação do Campeonato Mexicano

A liga mexicana adotou o habito de algumas decisões da arbitragem serem comunicadas diretamente ao público há cerca de um mês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.