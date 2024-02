Eric Faria já tem data para estrear em nova função dentro da Globo

Eric Faria se destacou por anos sendo um dos grandes repórteres esportivos da Rede Globo. No entanto, chegou a hora de dar o próximo passo. E ele vai acontecer na próxima semana.





Está definido que Faria vai fazer sua estreia como comentarista esportivo da emissora no jogo entre Marcílio Dias e Vasco, na próxima terça-feira (27), em Santa Catarina, em duelo da Copa do Brasil.

Aliás, vale ressaltar que o jornalista já fez sua estreia em programas, como no “Seleção SporTV”. No entanto, agora será a primeira vez que ele vai comentar uma partida. Junto com ele no duelo do Vasco estarão Luiz Carlos Jr e Ramon Motta.

Embora seja agora comentarista da emissora, a Globo já solicitou que Eric siga com as suas apurações de notícias. Em várias oportunidades, o jornalista já deu furos de reportagem.

Eric chegou à Rede Globo em 1997 como estagiário. Após ser efetivado, participou de grandes coberturas como Copa do Mundo, Olimpíadas, Libertadores entre outras importantes competições.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.