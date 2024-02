Marcelo Teixeira abre o jogo sobre retorno de Neymar: ‘Não depende de nós’

O torcedor do Santos mais otimista sabe o que espera para o futuro do clube. Não se fala de um título estrondoso ou da reforma da Vila Belmiro que já está no papel há algum tempo. Mas, sim, a volta do ídolo Neymar. O astro brasileiro está no Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas vem mantendo uma proximidade com o Peixe nos últimos anos. O que empolga até o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

O mandatário, em entrevista ao ”ge”, adotou cautela para falar sobre um possível retorno do camisa 10 da Seleção Brasileira. Além disso, acredita que tem ”sonhos” para realizar antes da volta de Neymar.

“Hoje tenho sonhos mais rápidos para concluir (risos), sonhos que são necessários. Não depende de nós. O Santos acompanha de perto a situação do Neymar. Ele tem contrato de dois anos com o Al-Hilal (válido até 30 de junho de 2025), houve a fatalidade da contusão e não sei se ele ampliará o contrato. Na conversa que tive com o Neymar entendi que é possível uma extensão. Se isso acontecer, deve ser pelo tempo que ele ficou parado”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu:

“Estamos acompanhando essas tratativas e essas negociações para saber quando ele ficará livre para resolver sua situação, sua volta ao Brasil. Se for o caso, antes disso, a gente desenha um projeto de retorno dele ao Brasil. Não depende apenas do Santos, depende também da vontade do jogador”.

Neymar cada vez mais próximo do Santos

Nos últimos meses, o Santos tem trabalhado para se reaproximar do jogador e seu staff, desde a gestão Andres Rueda. Neste mês de fevereiro, Neymar esteve na Vila Belmiro acompanhando a vitória do Peixe em cima do Corinthians por 1 a 0.

Assim, o Peixe trabalha para um retorno do ídolo nos próximos anos. Aliás, a presença dele no clássico contra o Corinthians mostrou que ele ainda é querido e pode ser importante apenas pela sua presença no local.

