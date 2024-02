São Paulo termina rodada do Paulistão fora da zona de classificação

O São Paulo terminou a nona rodada do Campeonato Paulista fora da zona de classificação para o mata-mata. Isso porque o São Bernardo venceu o Santo André por 1 a 0, nesta segunda-feira (19). Como o Novorizontino havia vencido o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, no domingo (18), o Tricolor caiu para a terceira posição do grupo D.

O Tricolor, com 14 pontos, ocupa neste momento a terceira posição. O primeiro colocado do grupo é o Novorizontino. Com os mesmos 15 também se encontra o São Bernardo. Contudo, é importante ressaltar que o São Paulo tem um jogo a menos. O time de Thiago Carpini encara a Inter de Limeira no dia 28 de fevereiro, em partida adiada da quinta rodada. O embate mudou de data por conta da Supercopa Rei do Brasil, conquistada pelo Soberano em cima do Palmeiras.

Só os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, quando se enfrentam em partida única. O que preocupa o São Paulo é o momento da equipe. Afinal, a equipe não vence há três partidas. O Tricolor perdeu para Ponte Preta e Santos e, no último sábado (17), deixou a vitória escapar no último minuto, no empate em 2 a 2 com o RB Bragantino.

Próximo compromisso do São Paulo

A próxima partida do São Paulo acontece só no próximo domingo (25), contra o Guarani, no Brinco de Ouro. O Bugre briga contra o rebaixamento do Estadual e também chegará pressionado. Aliás, o técnico Thiago Carpini terá toda a semana para trabalhar e fazer com que o Tricolor volte a zona de classificação do Estadual.

