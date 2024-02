Augusto Melo diz que Gabigol foi oferecido ao Corinthians

O início do mandato de Augusto Melo no Corinthians vem sendo cercado de várias polêmicas. Entre diversas contratações, gafes e o famoso ”choque de gestão”, a novela que mais chamou a atenção neste começo de ano no Timão foi Gabigol. Afinal, o presidente do Alvinegro alimentou as expectativas que o atacante chegaria ao Parque São Jorge, o que acabou não se concretizando.





Em participação ao programa ‘Arena SBT’, Augusto Melo revelou que Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Além disso, tinha toda a base salarial acertada, mas a negociação não aconteceu.

“Nós nunca prometemos nenhum grande jogador, sempre prometemos um time competitivo, muito forte. O Gabigol nos foi oferecido, eu não fui atrás do Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol tem a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador, por onde passou foi artilheiro”, disse Augusto Melo, que seguiu:

“Chegamos a acertar tudo, ficamos até um tempo esperando por isso. Estava praticamente tudo certo. Ficamos um tempo esperando e chega uma hora que “pera aí eu vou desistir, não dá”. Era um primeiro projeto para a gente investir tudo de uma certa forma”, completou.

Augusto Melo também revela dívida do Corinthians

Por fim, Augusto Melo também revelou a dívida do Corinthians. Afinal, apesar de estar fazendo várias contratações neste início de 2024, os cofres do Timão não estão tão cheios como se esperava. Muito se passa pela última gestão de Duílio Monteiro Alves.

“Mais de R$ 2 bilhões de dívidas, vocês viram o que saíram dos empresários. Vai sair mais coisa. (O Duílio) assinou a confissão de dívida, assinou contratos que nos trariam uma receita, assinou contratos até 2030, contratos que venciam em 2025, por que renovar por dois, três dias antes de a gente tomar posse? Tem muitas coisas complicadas, que a gente queria entender”, finalizou o mandatário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.