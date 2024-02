Palmeiras anuncia a contratação do meia Rômulo

O Palmeiras anunciou oficialmente nesta terça-feira (20), a contratação do meio-campista Rômulo, que está no Novorizontino. O jogador de 22 anos assinou vínculo com o Verdão até o fim de 2028 e se junta ao elenco após o Campeonato Paulista. Como não pode defender outra equipe no Estadual por conta do regulamento, ele só chegará ao Alviverde após a competição.

“É um sentimento de felicidade vestir a camisa do Palmeiras. É um sonho que está virando realidade. Agora é dar o meu melhor aqui dentro do clube e buscar coisas boas”, disse Rômulo, já como jogador do Palmeiras.

O Verdão chegou a cogitar trazer Rômulo com antecedência para que ele já treinasse com o restante do elenco e conhecesse as táticas de Abel Ferreira. Contudo, como o Novorizontino vem brigando por uma vaga no mata-mata do Paulistão e ele é um dos grandes destaques do clube, a equipe do interior pediu ao Palmeiras a permanência do atleta até o fim da sua participação no Estadual.

“Depois da Série B do ano passado, vieram algumas propostas e eu estava focado no Novorizontino. Se fosse para acontecer, iria acontecer. Um dia, meu empresário falou que o Palmeiras veio atropelando tudo e eu não pensei duas vezes. O Palmeiras é um clube que sempre está brigando por títulos e é visto pelo mundo todo, então eu disse sim na hora”, completou o meia.

Rômulo é um meia destro, de 1,75m, que atua tanto como armador quanto pelos lados do campo. Ele também já atuou como segundo volante. Esta diversidade agrada Abel Ferreira, que vê o jogador como um substituto para Raphael Veiga. Neste ano, o Botafogo também sondou o atleta, mas as conversas não avançaram.

