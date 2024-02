Autor do título da Alemanha em 90, Brehme morre aos 63 anos

O futebol está de luto. Morreu nesta terça-feira Andreas Brehme, campeão do mundo com a Alemanha em 1990. O ex-lateral, de 63 anos, sofreu uma parada cardíaca e foi levado às pressas para um hospital em Munique. No total, ele representou a seleção em 86 partidas.





“O Bayern de Munique está profundamente chocado com a morte repentina de Andreas Brehme”, diz o clube bávaro em um comunicado.

“Nós sempre teremos Andreas Brehme em nossos corações. Como campeão mundial e como uma pessoa muito especial”, acrescenta a nota.

O ex-jogador foi o autor do gol do título da seleção da Alemanha da Copa do Mundo de 1990. Ou seja, ele bateu o pênalti na decisão contra a Argentina, na vitória germânica por 1 a 0. Na ocasião, Brehme, que era canhoto, chutou com a perna direita para desconcentrar Goycochea, goleiro famoso por ser exímio pegador de penalidades.

CARREIRA DE BREHME

Andreas Brehme começou sua carreira no Kaiserslautern nos anos 80. Em seguida, chamou a atenção do Bayern de Munique, que o contratou em 1986. Dois anos mais tarde, contudo, o ex-lateral mudou de país e foi atuar na Inter de Milão, época na qual os italianos estavam apostando em jogadores estrangeiros.

Na equipe nerazzurra, atuou com mais dois alemães de destaque no futebol mundial: o atacante Klinsmann e o meia Matthäus. Perto de parar de jogar futebol, Brehme ainda jogou no Zaragoza, da Espanha, antes de retornar ao Kaiserslautern para encerrar a carreira.

Brehme conquistou diversos títulos na carreira: Copa do Mundo; Campeonato Alemão (por Bayern e Kaiserslautern); Copa da Alemanha (Kaiserslautern); e Supercopa da Alemanha (Bayern). Enquanto pela Inter de Milão, faturou ainda Copa da Uefa, Campeonato Italiano e Supercopa da Itália.

