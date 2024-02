Palmeiras planeja retorno de Veiga já no próximo jogo

O técnico Abel Ferreira deve ganhar um reforço importantíssimo para o próximo jogo. Afinal, o meia Raphael Veiga está, enfim, recuperado de uma infecção ocular e deve estar à disposição do treinador para o duelo de sábado (24), às 18h, contra o Mirassol, pela décima rodada do Paulistão.

O camisa 23 chegou a ser relacionado para o clássico contra o Corinthians, no domingo (18), na Arena Barueri. Contudo, ainda no aquecimento, ele sentiu um incômodo no seu olho e o Verdão decidiu preservar seu meia. Ainda existe uma sensibilidade na visão, mas o Palmeiras acredita que até o próximo jogo, Veiga esteja 100% saudável.

A ausência do jogador vem sendo sentida no Alviverde. Afinal, Veiga fez cinco das nove partidas do Palmeiras nesta temporada, tem uma assistência e é vice-artilheiro do time, com quatro gols, atrás somente do argentino Flaco López, que tem seis. Além disso, é o único que não tem um substituto imediato em caso de ausência.

Quando não contou com o meio-campista, o treinador testou o time com diferentes formações. Desde a substituição por Jhon Jhon até escalações sem um meia de origem. No dérbi, Abel testou três volantes, com Zé Rafael, Richard Ríos e Aníbal Moreno, com Flaco López e Endrick mais no ataque.

Palmeiras tem tempo para recuperar atleta

O Verdão tem mais quatro dias para recuperar um de seus principais jogadores, visando à reta final do Campeonato Paulista. Afinal, Veiga já mostrou que faz muita falta quando desfalca o Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.