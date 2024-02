Manoel celebra volta ao Fluminense e relembra suspensão: ‘Um baque’

Após ficar oito meses afastado dos gramados, Manoel está relacionado para partida entre LDU e Fluminense, em Quito (Equador). O zagueiro recebeu uma punição da Conmebol após testar positivo para uso de substância ostarina. O defensor conseguiu provar sua inocência, mas enfrentou muitas dificuldades no momento da suspensão.

“No começo foi muito difícil, foi um baque muito grande para mim e para minha família. Pergunto o que aconteceu, o que eu fiz? O que eu tomei? Não sabia. Ficou aquela ansiedade muito grande. Fiquei duas semanas sem conseguir falar com a minha mãe. Por vergonha. Fiquei muito mal. Comecei a correr atrás do que aconteceu. Tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. Consegui comprovar a minha inocência. Mas foi muito doloroso. Muito difícil. Agora estamos aqui muito felizes. Vim logo no primeiro dia que pude voltar ao clube e me senti muito feliz”, disse Manoel ao “ge”.

Retorno de Manoel ao Fluminense

Após um período longo de incertezas, Manoel está de volta ao Fluminense. O zagueiro precisou realizar atividades separadas dos companheiros, mas retornou aos treinamentos em dezembro de 2023. O defensor, dessa forma, participou da pré-temporada com Fernando Diniz em 2024 e afirma estar preparado para disputa da Recopa Sul-Americana.

“Estou muito feliz por estar de volta. Me dedicando, treinando. Não fiquei parado, fiquei treinando. Me sinto bem. Esse ano vai ser muito mais difícil que ano passado porque todo mundo vai vir para cima da gente. Mas nós temos um grande elenco, chegaram jogadores de qualidade para deixar o elenco ainda mais forte”, afirmou Manoel.

Aliás, LDU e Fluminense medem forças nesta quinta-feira (22/02), no Rodrigo Paz Delgado, às 21h30 (Horário de Brasília) pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Após oito meses de agonia, Manoel embarcou para Quito e está relacionado para decisão.

