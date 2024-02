Santos vai pagar dívida à vista para derrubar transfer ban

O Santos decidiu que vai pagar à vista a dívida com o seu ex-treinador Fabían Bustos. O objetivo é simples: derrubar o transfer ban imposto pela Fifa. O técnico cobra cerca de R$ 4 milhões do Peixe por vencimentos que não foram pagos enquanto trabalhava no Alvinegro Praiano. O clube da Baixada Santista deve fazer o pagamento nos próximos dias.

O valor da dívida inicialmente era de R$ 6 milhões. Contudo, o Departamento Jurídico do Santos recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e conseguiu diminuir o valor da indenização para R$ 4 milhões. Em um primeiro momento, o Peixe tentou fazer o pagamento parcelado, mas o técnico recusou a oferta.

O Peixe não tem situação financeira considerada fácil e precisará armar uma operação para conseguir equilibrar as finanças. O clube não quer prejudicar o orçamento estipulado para o restante do ano. A questão tem sido tratada diretamente pelo presidente Marcelo Teixeira, que ainda tem o interesse de reforçar o elenco, mas para isso precisa derrubar a sanção imposta pela Fifa.

Por conta do transfer ban, o Santos segue sem poder registrar o goleiro Gabriel Brazão. O arqueiro acabou contratado para fazer sombra a João Paulo na posição, mas não pôde aparecer no BID pelo clube e tampouco inscrito no Paulistão. Isso só acontecerá quando o Peixe se livrar da punição. Aliás, o clube nem sequer chegou a anunciar o jogador até aqui.

Passagem de Fabián Bustos no Santos

No comando do clube paulista, Fabián Bustos esteve em 28 partidas, com oito vitórias, 12 empates e nove derrotas (42% de aproveitamento). O profissional cobra a dívida relacionada ao período entre a demissão, em julho de 2022, e o fim de 2023, quando seu contrato terminaria. Na ocasião, a equipe deixou a Copa Sul-Americana e perdeu por 4 a 0 para o Corinthians na ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

