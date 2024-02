Tiago Nunes fica no Botafogo, mas chega pressionado para Libertadores

Tiago Nunes vive um momento conturbado no Botafogo. O técnico ficou marcado negativamente após dizer que alguns jogadores alvinegros estavam “pedindo para ter sequência fora da equipe”. O treinador se explicou depois do episódio, mas as declarações do comandante se tornaram motivo de debate no clube. A informação é do “ge”.

Assim, Tiago Nunes viveu momentos de instabilidade nas últimas horas. A saída do técnico é pedida por parte da torcida e por antigos conselheiros. No entanto, os dirigentes alvinegros não cogitam uma mudança neste momento e apostam na continuidade do trabalho.





Futuro de Tiago Nunes

O entendimento é que Tiago Nunes não teve um cenário positivo para iniciar 2024. O técnico ainda não conseguiu tempo para adaptar os novos reforços e continua sem um lateral-direito de ofício. O treinador chegou ao clube no fim de 2023 e ainda não encontrou uma cara para equipe alvinegra.

Apesar do voto de confiança, Tiago Nunes segue pressionado no cargo. Afinal, os olhares do Botafogo estão prioritariamente voltados para disputa da Libertadores. Portanto, uma eliminação para Aurora pode interferir na sequência do trabalho.

Esperança do Botafogo

A expectativa é que Tiago Nunes renda bons frutos depois da adaptação dos novos reforços e da sequência do trabalho. No entanto, os dirigentes alvinegros não estão satisfeitos com os resultados no Campeonato Carioca e entendem que é necessário efetuar melhorias. A equipe alvinegra está na quinta colocação da Taça Guanabara.

LEIA MAIS: Botafogo volta à Libertadores após sete anos; relembre última participação

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (21/02), diante do Aurora, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Félix Capriles (Bolívia), pela segunda fase da Libertadores. Depois dos recentes acontecimentos, Tiago Nunes chega pressionado para estreia da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.