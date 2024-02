Atlético escolhe novo gerente que já foi citado em polêmica do Cruzeiro

O Atlético apresentou, na manhã desta terça-feira (20), o ex-goleiro Victor como novo diretor de futebol, na vaga de Rodrigo Caetano. Aliás, para a vaga de gerente de futebol, antes ocupada pelo antigo arqueiro, o Galo confirmou Pedro Moreira. Ele, afinal, já foi citado em polêmicas no Cruzeiro.

Moreira teve seu nome citado em gastos que passaram de R$ 20 mil com cartão corporativo. Na ocasião, Pedro teve seu nome em compras no valor em “transações não condizentes às atividades do Cruzeiro”. Isso ocorreu, afinal, entre 2018 e 2019.

De acordo com o relatório da Kroll, os valores foram “estritamente pessoais”. Na ocasião, uma compra de pouco mais de R$ 10 mil em loja de roupa masculina em um shopping na região Centro-Sul. Além disso, em 2019, Moreira fez seis compras em lojas de eletrodomésticos em valores que chegaram a R$ 10.738,00.

Como se não bastassem roupas e eletrodomésticos, Pedro Moreira ainda utilizou o cartão corporativo do Cruzeiro para pagar assinaturas da NetFlix.

Aliás, pelos cartões analisados, Pedro na época de Cruzeiro só não gastou mais que o ex-presidente Wagner Pires de Sá, mais que R$ 35 mil.

Afinal, na ocasião, Sérgio Santos Rodrigues garantiu que as compras não foram feitas por Moreira, mas, sim, por Wagner Pires de Sá.

Pedro deixou o Cruzeiro em outubro de 2021 quando foi desligado do Cruzeiro em comum acordo.

