JK é desfalque no jogo entre LDU e Fluminense; entenda motivo

LDU e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (22/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Rodrigo Paz Delgado (Quito), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Fernando Diniz pretende ir com força máxima em campo, mas não vai contar com um desfalque de peso no Equador.

Afinal, John Kennedy não está relacionado para partida desta quinta-feira (22/02). O atacante foi expulso na final da Libertadores e precisa cumprir suspensão automática na próxima competição da Conmebol. O centroavante, dessa forma, está fora do jogo de ida da Recopa e sequer viajou com os jogadores tricolores para Quito (Equador).





Joia do Fluminense

John Kennedy marcou gols decisivos na Libertadores e foi um dos destaques do Fluminense em 2023, mas não participou da pré-temporada de Fernando Diniz em 2024. O atacante esteve presente na disputa do Pré-Olímpico e não atuou das primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

No último sábado (17/02), John Kennedy iniciou como titular no jogo entre Madureira e Fluminense. O atacante criou chances, mas não conseguiu estufar as redes no Maracanã. O centroavante é muito bem avaliado por Fernando Diniz e deve participar dos próximos compromissos da temporada.

