Luiz Araújo ganha nova chance de se firmar no Flamengo

Luiz Araújo ganhou mais uma chance de mostrar serviço no Flamengo. O atacante apresentou uma boa atuação na quinta-feira (15/02) e treinou entre os titulares nos últimos dias. Portanto, deve iniciar em campo na partida diante do Boavista, pelo Campeonato Carioca.

Escalação do Flamengo

Gerson está com infecção renal e não tem condições de jogo. Portanto, Tite pretende colocar De La Cruz como segundo volante e abrir Luiz Araújo na ponta direita. Além disso, David Luiz e Igor Jesus devem entrar nas vagas de Fabrício Bruno e Erick Pulgar, respectivamente. O zagueiro acabou sendo preservado por Tite. O volante, por outro lado, está se recuperando de uma virose.

Aliás, Luiz Araújo chegou ao Flamengo em maio de 2023 e só se consolidou como titular depois da chegada de Tite. O atacante apresentou boas atuações na reta final do Brasileirão, mas perdeu espaço após De La Cruz ser contratado em 2024. O atacante custou 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) aos cofres rubro-negros e tem contrato no clube até dezembro de 2027.

LEIA MAIS: Flamengo x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Assim, Flamengo e Boavista se enfrentam nesta terça-feira (20/02), às 21h30, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. Com Luiz Araújo em campo, os comandados de Tite vão em busca da liderança do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra está na segunda colocação, com três pontos de desvantagem em relação ao Fluminense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.