Botafogo se encaminha para sexta estreia em Libertadores; relembre todas

A noite da próxima quarta-feira (21) será especial para o Botafogo. Afinal, é o dia da ESTREIA na Libertadores. Esta será a sexta participação do Glorioso no torneio continental.

O Jogada10, então, entrou no túnel do tempo para relembrar todas as estreias do time em Libertadores. Confira abaixo o retrospecto do Fogão e todos os duelos.

2017 – Botafogo 2×1 Colo-Colo (2ª fase)

2×1 Colo-Colo (2ª fase) 2014 – Deportivo Quito (EQU) 1 x 0 Botafogo (1ª fase)

1 x 0 Botafogo (1ª fase) 1996 – Corinthians 3 x 0 Botafogo (Fase de grupos)

3 x 0 Botafogo (Fase de grupos) 1973 – Palmeiras 3 x 2 Botafogo (Fase de grupos)

3 x 2 Botafogo (Fase de grupos) 1963 – Alianza Lima (PER) 0 x 1 Botafogo (Fase de grupos)

Como é possível observar acima, o Botafogo não tem retrospecto muito positivo em estreias. Venceu duas vezes (em 1963, sua primeira participação, e 2017, sua última).

Mas sofreu três derrotas, sendo duas para brasileiros. Perdeu para o Palmeiras (1973) e para o Corinthians (1996), além do revés diante do Deportivo Quito (EQU), em 2014.

Vitória sobre o Colo-Colo

Num Nilton Santos absolutamente abarrotado, o Botafogo fez a festa de sua torcida na estreia em 2017.

Com golaço de Airton e gol contra de Pavez, o Glorioso venceu por 2 a 1 – curiosamente também pela segunda fase – e saiu na frente por vaga na terceira fase.

Que viria a ser confirmada sete dias depois, em empate heroico no Chile por 1 a 1. Naquela edição o Botafogo chegaria às quartas, sendo eliminado pelo futuro campeão Grêmio.

LEIA MAIS: Tiago Nunes fica no Botafogo, mas chega pressionado para Libertadores

E o retrospecto geral?

O Botafogo atuou em 46 partidas na Libertadores. Foram 21 vitórias, com nove empates e 16 derrotas. Ao todo o Fogão marcou 64 gols e sofreu 54, com saldo de dez.

A estreia do Glorioso se dará contra o Aurora-BOL, na quarta, às 21h30 (de Brasília) no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia.

