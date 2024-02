Nathan retorna aos treinos no Grêmio e deve ser opção para o Gre-Nal

O Grêmio recebeu um reforço caseiro na reapresentação do elenco, nesta terça-feira (20). Isso porque o atacante Nathan retornou aos treinamentos após se recuperar de uma torção no tornozelo direito. Inicialmente, a expectativa é de que ele seja uma opção no banco de reservas para o Gre-Nal, no próximo domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Gaúchão.

A possibilidade de Nathan ser titular é bem pequena, até porque o jogador foi desfalque por três partidas pela lesão. Isso porque, ele se machucou durante a vitória do Imortal por 2 a 0 sobre o Novo Hamburgo, na Arena. Assim, o jogador acabou perdendo um pouco de ritmo de jogo e sequência.

Afinal, o atleta estava sendo o substituto de Soteldo, que também se contundiu. No caso do venezuelano, um problema muscular na coxa direita. Em meio a isso, Renato Gaúcho, ganha uma alternativa a mais no ataque. Assim como, Gustavo Nunes, grata surpresa, depois de boa atuação na vitória por 6 a 2 sobre o Santa Cruz, no Gaúchão, carimbada com gol.

Outra possível novidade no ataque do Grêmio

O centroavante, Diego Costa, um dos reforços do Tricolor Gaúcho para a temporada tem chances de realizar sua estreia no clássico. Com a ausência de Soteldo, Renato deseja utilizá-lo, mas o impasse ainda existe, pois segundo o comandante, o jogador solicitou 15 dias de pré-temporada para alcançar a sua melhor forma física.

Além da grande rivalidade, o 441º Gre-Nal vale a liderança do Estadual. Isso porque atualmente o Internacional é quem está na ponta de cima da tabela, com 22 pontos. O Grêmio se encontra uma posição abaixo e com dois pontos a menos.

