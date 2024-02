Árbitros da Ucrânia passarão por detector de mentiras

A Federação Ucraniana de Futebol divulgou nesta terça-feira (20) que os árbitros do país passarão por um teste de polígrafo (detector de mentiras) antes dos jogos. O objetivo é reduzir as reclamações sobre as decisões dos juízes e prevenir possíveis casos de corrupção.

A iniciativa foi tomada por Kateryna Monzul, recentemente nomeada chefe da arbitragem da federação. Dessa maneira, ela terá a responsabilidade de criar um procedimento para o uso do polígrafo. Ao mesmo tempo, o detector de mentiras entrará em ação após o sorteio dos árbitros para cada partida, uma mudança em relação ao método anterior de nomeação pela federação.

Além disso, a medida segue uma proposta feita ao Judiciário da Ucrânia, que também avalia a possibilidade de utilizar polígrafos para juízes e magistrados.

