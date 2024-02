Braz ironiza interesse do Boca por Arrascaeta: ‘Vão ter que vender a Bombonera’

Um dos principais nomes do Flamengo nas últimas temporadas, Arrascaeta pode ser alvo da investida de um dos clubes mais tradicionais da América do Sul. De acordo com o canal argentino TyC Sports, o Boca Juniors, atual vice campeão da Libertadores, tem interesse no meio rubro-negro.





No entanto, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, rechaçou qualquer possibilidade de saída do uruguaio neste momento. Além disso, o dirigente ironizou o interesse do clube argentino em resposta recente ao portal ‘ge’.

“Fala aí que eles vão ter que vender a Bombonera para levar o Arrascaeta”, disse o dirigente rubro-negro.

Contratado em 2019, o meia tem 255 partidas, com 63 gols. Ele também já conquistou 11 títulos pelo clube carioca: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, três Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil.

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira (20), para medir forças com o Boavista pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Por fim, o confronto acontece no Maracanã e pode recolocar os comandados de Tite na liderança da competição e carimbar a vaga na semifinal do Carioca.