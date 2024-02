Haaland garante vitória do City sobre o Brentford na Premier League

Com gol de Erling Haaland, o Manchester City venceu o Brentford por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), em partida atrasada da 18ª rodada da Premier League, que não pode acontecer na época devido à disputa do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado. Dessa maneira, os citzens seguem na caça ao líder Liverpool, que agora tem apenas um ponto de vantagem na tabela do Campeonato Inglês.

O Brentford era o único time da Premier League que ainda não tinha sofrido gol de Haaland. O norueguês agora marcou pelo menos uma vez contra todos os 22 clubes que enfrentou no Campeonato Inglês desde que chegou ao Manchester City, na temporada 2022/23.

Dessa maneira, o Manchester City chegou aos 56 pontos, retomou a vice-liderança ao ultrapassar o Arsenal e agora está com apenas um ponto a menos que o líder Liverpool. Por outro lado, o Brentford chegou a quarta derrota nos últimos cinco jogos e vive um momento delicado na Premier League. A equipe é apenas a 14ª colocada, com 25 pontos, sendo cinco de vantagem para o Luton Town, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Haaland garante vitória do City

O Manchester City dominou o primeiro tempo, enquanto o Brentford se preocupava apenas em fazer uma forte linha defensiva. No entanto, os visitantes conseguiram levar perigo em contra-ataques e em cobrança de falta cobrada por Toney. Porém, a melhor oportunidade da primeira etapa foi do City, com o norueguês Oscar Bobb, que teve o gol salvo em cima da linha pelo zagueiro Ben Mee.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. Mas, o City contou com o brilho de Haaland para abrir o placar. O centroavante contou com um escorregão do zagueiro Ajer e finalizou da entrada da área para encaminhar o triunfo dos citzens. Os donos da casa ainda tiveram outras boas chances em finalizações de Foden e Haaland, que pararam em defesas do goleiro Flekken. No entanto, o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

