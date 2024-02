Guerreiros Tricolores rebaixada. Escolas de Samba ligadas ao Fla permanecem na Série Bronze

O Carnaval-2024 já terminou, mas nesta terça-feira (20/2) rolou a apuração das Escola de Samba que desfilaram na Intendente Magalhães e a agremiação ligada ao Fluminense, Guerreiros Tricolores, se deu mal. Afinal, foi rebaixada na Série Bronze (quarta divisão) e terá de desfilar no Grupo de Avaliação (5ª Divisão). Outras duas escolas ligadas a clubes do Rio que estavam naBronze, vão permanecer: Raça Rubro-Negra e Imperadores Rubro-Negros terminaram em posições intermediárias.

Regulamento rebaixa a Guerreiros Tricolores

Pesaram os muitos pontos perdidos pela Guerreiros por obrigatoriedades. Afinal, não atingiu o número mínimo de baianas (menos 30), ritmistas (menos de 100) e desfilantes (menos 600). Dessa forma, já começou com 2,3 pontos e não se recuperou, perdendo décimos em todos os quesitos. Curiosamente, o regulamento da disputa prejudicou demais a Guerreiros. Afinal, as 24 escolas foram divididas em dois dias de desfile. A Guerreiros foi a terceira pior do segundo dia. Mas terminou à frente de frente de sete escolas do primeiro dia. Só que sobem quatro: as duas primeiras de cada dia e caem seis: as três piores de cada dia.

Apuração da Intendente

Na apuração desta terça-feira foram conhecidos também os posicionamento das escolas da Série Prata (a Terceirona, onde se encontram a Botafogo Samba Show e a Força Jovem, do Vasco) e o Grupo de Avaliação (Quinta Divisão) onde desfilou a estrente América Samba e Paixão, que terminou apenas em 10º lugar e não subiu.

Diferentemente do Grupo Especial (Viradouro campeã) e Série Ouro ( Segundona, Padre Miguel campeã), estes desfiles não foram na Marquês de Sapucaí, mas na Intendente Magalhães, em Campinho. E foram exatamente nestas três divisões de acesso que ocorreram os desfiles de todas as escolas ligadas ao futebol.

Série Bronze

Raça Rubro-Negra – 6º lugar do 1º dia: 264,3 pontos

Imperadores do Flamengo – 6º lugar do 2º dia: 267,3 pontos

Guerreiros Tricolores – 10º lugar do 2º dia: 265,4 pontos (rebaixada)

Como foi

Na Terceirona dos desfiles além da Guerreiros Tricolores (com o enredo, A história de um ideal através dos tempos) contou com duas escolas ligadas ao Flamengo: Raça Rubro Negra (que reeditou o enredo e o samba-enredo Kizomba, que deu o titulo à Vila Isabel em 1988) e a Imperadores do Flamengo (com o enredo, Reciclar é a magia do renascer). Foram 24 escolas, 12 no primeiro dia e outras 12 no segundo dia. As campeãs de cada dia subindo para a Série Prata. Já as três últimas caem para o Grupo de Avaliação.

As que subiram foram Império de Nova Iguaçu e Alegria do Vilar (primeiro dia) e Boi da Ilha e Chatuba de Mesquita (segundo dia). Já as rebaixadas são Rosa de Ouro, Mocidade Unida da Cidade de Deus e Difícil é o Nome (primeiro dia) e Guerreiros Tricolores, TPM e Unidos de São Cristóvão (segundo dia).

Grupo de Avaliação

América Samba e Paixão (10º lugar) – 174,9 pontos

A Quarta Divisão dos desfiles, o Grupo de Avaliação, é onde as agremiações estreantes começam e uma delas foi a América Samba e Paixão. Teve como enredo “Rubem Confete, o griô do America, do samba e da paixão”, contando a vida de Rubem Confete, histórico mangueirense e historiador do samba e da cultura negra e radialista que durante décadas teve um Programa na Rádio Nacional. Mas terminou em décimo lugar (entre 16 concorrentes) com 174,9 pontos. Seguirá na Avaliação em 2025. Afinal. a campeã foi a Villa Kennedy (178,3 pontos) e as últimas colocadas Garras do Tigre e Acadêmicos de Realengo.

