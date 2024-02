James Rodríguez se desculpa e deve ser reintegrado no São Paulo

Uma grande reviravolta abalou o São Paulo nesta terça-feira (20). O colombiano James Rodríguez, que estava de saída do clube, conversou com a diretoria tricolor e deverá ser reintegrado ao elenco profissional. Ele se desculpou com a cúpula são-paulina e com o grupo, afirmando que voltou atrás em sua decisão de deixar o clube. Ele já conversava com outros clubes, mas mudou de ideia e não irá mais sair.

James Rodríguez conversou com a diretoria do São Paulo ainda na manhã desta terça. Embora já negociasse com outras equipes, ele não chegou a acordo com nenhum deles. Assim, com contrato no Morumbi até o meio do ano, optou por permanecer. O colombiano ainda poderá jogar o Campeonato Paulista, mas o clube só pode inscrevê-lo para disputar o mata-mata, uma vez que o prazo da primeira fase já se encerrou.

Atualmente com 32 anos, James chegou ao São Paulo no meio de 2023. Desde então, disputou apenas 14 partidas, marcando um gol e dando três assistências. Ele fez parte do elencocampeão da Copa do Brasil no ano passado, mas não entrou em campo nenhuma vez na atual temporada. Na realidade, ele já pretendia deixar o clube, o que esteve perto de acontecer.

No começo de fevereiro, já treinando à parte, James teve sua rescisão praticamente acertada. Entretanto, as conversas com outro clubes não avançaram. Nesta terça, após analisar a situação, a diretoria ouviu os apelos do meio-campista, que desculpou-se com os jogadores, o técnico Tiago Carpini e a comissão técnica. Dessa forma, ainda não será por agora que a história entre o atleta e o Tricolor irá terminar.

