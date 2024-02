Número de jogadores emprestados pelo Vasco chega a 12; veja

Com o empréstimo de Cauã Paixão ao América-RN, o Vasco chegou a 12 jogadores emprestados a outros clubes. O atacante foi anunciado nesta terça (20) em sua nova equipe.

O Jogada10 traz, então, quais são os outros 11 atletas cedidos pelo cruz-maltino. Lembrando que o zagueiro Manu Capasso foi emprestado nesta semana para o Olímpia (PAR).

Confira os jogadores emprestados pelo Vasco

Alexsander (goleiro) – Ypiranga

Capasso (zagueiro) – Olímpia (PAR)

Miranda (zagueiro) – Amazonas

Riquelme (lateral-esquerdo) – Sport

MT (lateral-esquerdo) – Santa Clara (POR)

Barros (volante) – Amazonas

Galarza (volante) – Talleres (ARG)

Orellano (ponta) – Cincinatti FC (EUA)

Figueiredo (ponta) – Coritiba

Vinícius (ponta) – Ituano

Lucas Oliveira (ponta) – Volta Redonda

Cauã Paixão (atacante) – América-RN

Com estas saídas, o elenco do Vasco conta com 38 jogadores. A expectativa é que chegue pelo menos mais um reforço no ataque do time carioca. O clube avalia a chegada de Lucho Rodríguez, do Liverpool-URU.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.