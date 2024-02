Raphael Veiga é inspiração de Rômulo, a cara nova do Palmeiras

Já contratado junto ao Novorizontino, o meia Rômulo foi anunciado nesta terça-feira (20) como reforço do Palmeiras para depois do Campeonato Paulista. E o jogador já chegou afirmando que tem um ídolo do clube como sua principal referência: o também meia Raphael Veiga.

De fato, Rômulo chegará para disputar posição com Veiga, o que o técnico Abel Ferreira já vinha procurando. Mas a cara nova do Alviverde já teve a chance de encontrar-se com o camisa 23 já em 2024. Na partida entre o Palmeiras e o Novorizontino, o jogador trocou de camisas com o craque e revelou que o tem como sua grande inspiração:

“Eu tenho uma história legal com o Veiga. Na primeira rodada do Paulista deste ano, no jogo contra o Palmeiras, falei que ele era uma referência para mim pela posição. E que sempre o estou acompanhando e pedi a camisa para ele. Ele me deu a camisa e também conselhos, conversou comigo com tranquilidade e respeito”.

Rômulo assinou contrato até o fim de 2028 com o Palmeiras que, aliás, passa a ter 70% de seus direitos econômicos. Aos 22 anos, o jogador é a quinta aquisição do clube neste ano, já tendo comprado o lateral-esquerdo Caio Paulista, o volante Aníbal Moreno e os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro.

