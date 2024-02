Salatiel, do Ituano, mira duelo contra o São Luiz pela Copa do Brasil

O Ituano fará sua estreia na Copa do Brasil diante do São Luiz, quarta-feira (21), às 20h30, em 19 de Outubro, em Ijuí-RS. na busca por uma vaga na segunda fase da competição nacional. Por estar melhor colocado no ranking da CBF, o Galo jogará com a vantagem do empate para avançar à próxima fase. Experiente, Salatiel destacou a mudança de chave e o foco total no jogo eliminatório.

“Agora temos que focar totalmente na Copa do Brasil. É uma competição que tem um valor muito grande para o clube, sabemos da importância desse confronto para toda a estrutura do Ituano, avançar de fase representa muito, a Copa do Brasil tem esse peso e temos que focar agora totalmente nessa partida”, disse.

O Ituano vem de dois bons jogos no Campeonato Paulista. Dois empates com Ponte Preta e Mirassol. Assim, o atacante acredita que o time tem evoluído na temporada. Além disso, projetou o duelo contra a equipe gaúcha.

“A gente conseguiu fazer dois bons jogos, a partida contra o Mirassol foi um pecado a gente não ter vencido. Vejo uma evolução do time nos últimos jogos. Precisamos entrar ligados, pois esses jogos eliminatórios tem um clima diferente. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos em busca dessa classificação”, concluiu.

