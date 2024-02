Polícia recupera camisa da Seleção autografada por Pelé e tocha olímpica

A Polícia Civil recuperou, nesta terça-feira, na cidade de Campinas, uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Pelé nas Olimpíadas de 2016. Além da peça, porém, outros itens também foram recuperados, como uma tocha olímpica e troféus.

O crime, afinal, aconteceu em dezembro do ano passado, na Confederação Nacional de Clubes (Fenaclubes), em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, os investigadores identificaram um homem de 36 anos, que confessou a participação no crime.

“As diligências prosseguem no objetivo de identificar outros autores do furto”, disse o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2), sediado em Campinas.

No dia 25 de dezembro, no feriado do Natal, um corte no fornecimento de energia elétrica iniciou o golpe. Com os alarmes sem funcionar, os bandidos voltaram ao local na madrugada do dia 27 e levaram o que viram pela frente.

Os bandidos também roubaram televisões do local, mas a Polícia não recuperou os eletrodomésticos. Após a ação dos bandidos, a Fenaclubes reforçou a segurança do local, agora com portas blindadas e cercas elétricas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.