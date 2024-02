Rafael Leão exibe ataque racista nas redes e rebate: ‘Pessoas de mente pequena’

O atacante português Rafael Leão denunciou um ataque racista que sofreu nesta terça-feira (20) nas redes sociais. O jogador do Milan, revoltado com o episódio, exibiu a mensagem com o insulto de um usuário do Instagram.

“Não aguento mais ver você. Não suporto torcer por você em campo. Estou me tornando racista. Saia o mais rápido possível, você e as pessoas que te seguem”, dizia a mensagem enviada no Story.

Alvo de discriminação, Rafael Leão também fez uso da plataforma para responder ao ataque.

“Infelizmente, estas pessoas de mente pequena continuam a governar o mundo. Pessoas mesquinhas”, escreveu o atacante de 24 anos.

Até então, o último episódio de insulto racial no futebol italiano ocorreu justamente com o seu companheiro de clube, o goleiro Mike Maignan, em partida do Milan na cidade de Udine. O incidente ganhou enorme repercussão e terminou com identificação dos torcedores da Udinese, responsáveis pelo ato racista. Eles foram proibidos de assistir jogos no estádio.

O Milan se manifestou sobre o episódio e prestou solidariedade ao atleta.

“Estamos com você, Rafa”, disse o Milan na rede social X (antigo Twitter). “Não há espaço para o racismo nos nossos torcedores e no futebol”, postou a agremiação.

Crime recorrente

Episódios de cunho racista se repetem frequentemente no futebol europeu. Balotelli e Boateng estiveram na mira recentemente destes criminosos. No mês passado, a Lazio chegou a receber punição com a interdição parcial de seu estádio em razão de cânticos direcionados a Romelu Lukaku.

