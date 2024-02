São Paulo sonda atacante André Silva, que joga em Portugal

O São Paulo já tem um nome em seu radar para reforçar o ataque na sequência da temporada de 2024. É o centroavante brasileiro André Silva, de 26 anos, que atualmente está no Vitória de Guimarães, de Portugal. O jogador interessa à diretoria, que já sonda o jogador para tentar uma negociação no meio do ano. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

André Silva já marou 13 gols em 27 jogos nesta temporada, que é sua segunda pelo Vitória. Anteriormente, também em Portugal, ele já passou por Arouca e Rio Ave. No Brasil, passou pela base do Internacional e do Atlético Diadema (SP), além do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Seu contrato com o clube de Guimarães vai até junho de 2026.

Aliás, é este longo contrato que pode ser um empecilho para o São Paulo. Embora ainda não haja uma proposta oficial, o Vitória de Guimarães certamente pedirá uma compensação financeira. No caso, este valor estaria na casa do 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões). Além disso, o clube não irá negociá-lo até julho, quando a janela europeia de transferências se reabre.

Por outro lado, o fato de André não ter passaporte europeu pode ser um facilitador. Com menos mercado na Europa, por conta desta eventualidade, um retorno ao Brasil poderia não ser de todo mal para o centroavante. A diretoria, que busca um reserva imediato para o argentino Calleri, deve analisar as possibilidades e estuda fazer uma oferta caso chegue a um consenso positivo quanto ao negócio.

