Godín abandona aposentadoria e volta a jogar no Uruguai

O zagueiro Diego Godín está de volta ao futebol. Aos 38 anos, o defensor, que havia se aposentado no meio de 2023, afinal, jogará pelo Porongos, equipe amadora do futebol uruguaio. O anúncio aconteceu nesta terça-feira.

“Agora, sim, já com a camiseta, queria mandar um abraço a todos e dizer que estou com muita vontade. Que chegue a hora de que possamos nos encontrar e desfrutar, viver esta experiência de jogar o futebol do interior e defender este clube”, disse Godín em vídeo divulgado pelo Porongos.

Godín aceitou o convite após ser convencido pelo amigo Gonzago Castro, o “Chory”, que foi companheiro do defensor no início de carreira. Ele é torcedor fanático do Porongos. A Copa Nacional de Clubes de OFI é o torneio amador mais importante do interior do país.

Ídolo do Atlético de Madrid, Godín passou pelo futebol brasileiro e vestiu a camisa do Atlético-MG em 2022, mas ficou apenas seis meses no Galo. Com pouco espaço, porém, ele acertou a saída para o Vélez Sarsfield, seu último clube na carreira. Ele passou ainda por Cerro, Nacional, Villarreal, Inter de Milão e Cagliari na carreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.