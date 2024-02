Força Jovem rebaixada para a Quarta Divisão dos desfiles das Escolas de Samba

Nesta terça-feira (20/2), teve a apuração das notas das Escolas de Samba dos grupos que desfilaram na Intendente Magalhães e a notícia não foi nada boa para a Força Jovem. Estreante na Série Prata (a Terceira Divisão), a escola ligada ao Vasco, como era esperado, perdeu muitos pontos na obrigatoriedades e amargou o rebaixamento para a Série Bronze (Quarta Divisão).

Tudo errado para a Força Jovem

A Força Jovem (ex-União Vascaína) desfilou no segundo dia da Série Preta (em 16/2) com o enredo sobre o Estádio de São Januário. A expectativa era grande. Contudo, ela começou perdendo 5,5 pontos nas obrigatoriedades. Os motivos: número inferior de componentes (menos de 700), de baianas (menos de 35) e de bateristas (menos de 120). Além disso, alas desfilaram em fantasia e isso fez a escola perder 1,7 ponto em fantasia e 0,8 em alegoria e adereços. Assim, afundado em último lugar geral (257,2) numa competição em que as seis últimas caíam, não teve jeito para a escola vascaína.

Botafogo Samba Clube vai pra Sapucaí

A apuração desta terça-feira ocorreu no Espaço Sambola, na Abolição. Além da Série Prata, ocorreram as contagens das Série Bronze e Grupo de Avaliação. Além da Força Jovem, outras duas escolas ligadas a clubes desfilaram: a Botafogo Samba Clube, que foi a vencedora do primeiro dia de desfiles após disputa insana com Fla Manguaça, que terminou em segundo lugar, dois décimos atrás. Assim, a Botafogo Samba é a primeira escola ligada a clube que desfilará na Sapucaí. A Tradição, que venceu o segundo dia, também sobe e é a campeã por ter maior pontuação do que a escola botafoguense.

Demais grupos da Intendente

Na Série Bronze, desfilaram a Raça Rubro-Negra e a Imperadores Rubro-Negros, que desfilaram em dias diferentes. Ambas nos sextos lugares. E, ainda, a Guerreiros Tricolores. Mas a escola ligada ao Fluminense acabou rebaixada para o Grupo de Avaliação (leia mais aqui). Na Avaliação, quem desfilou foi a escola América Samba e Paixão, estreante em desfiles. Terminou em décimo lugar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.