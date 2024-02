Botafogo-SP vence Nova Venécia de virada e se classifica

O Botafogo-SP está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), os paulistas, fora de casa, venceram por 2 a 1 o Nova Venécia, do Espírito Santo, de virada. Alex Sandro fez os dois gols dos visitantes, já no segundo tempo. Na primeira etapa, Diego Fernandes abriu o placar.

Com o resultado, o Botafogo-SP aguarda o vencedor de Anápolis e Tombense. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Goiás.

Vantagem capixaba no primeiro tempo

Precisando vencer para ficar com a vaga para a segunda fase, o Nova Venécia tomou a iniciativa. Sendo assim, a defesa do Botafogo cedeu à pressão, falhou e Diego Fernandes abriu o placar para os capixabas. Em desvantagem, a equipe paulista acordou e perdeu boas oportunidades com Alex Sandro e Leandro Maciel. No contra-ataque, o time da casa também ameaçou, com o próprio Diego Fernandes e Renatinho.

Botafogo-SP vira e garante a vaga

O jogo permaneceu equilibrado na segunda etapa. Desse modo, acabou prevalecendo a maior efetividade do ataque dos visitantes. Aoa 13 Jean arrancou pela esquerda e cruzou para Alex Sandro empatar. Quase em seguida, Diego Fernandes quase fez o segundo do Nova Venécia. O castigo para os anfitriões, por fim, aconteceu aos 22, quando Alex Sandro driblou o goleiro e virou o jogo.

Após o gol, curiosamente, o Nova Venécia se abateu. Sendo assim, acabou criando apenas uma boa chance de empatar o jogo, com Gabriel Gomes.

