Sport x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (21), Sport e Fortaleza fazem um duelo tradicional pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30, na Arena Pernambuco, colocando frente a frente dois argentinos como técnicos: Mariano Soso do lado rubro-negro e Juan Pablo Vojvoda, do tricolor. Os anfitriões somam seis pontos no Grupo B, enquanto o Leão tem quatro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Jornal/SBT (TV aberta), Nosso Futebol (pay-per-view) e Dazn (streaming), a partir das 21h.

Como chega o Sport

O Sport, que já soma duas vitórias no Nordestão, terá algumas mudanças. O técnico Mariano Soso deve colocar Alisson Cassiano no lugar de Rafael Thyere, na zaga. Mas as alterações não param por aí. O argentino também testou Alan Ruiz no lugar de Pedro Vilhena e Lucas Lima, do de Romarinho. Assim, a equipe pode ter novas opções para municiar Gustavo Coutinho, artilheiro do time até agora, com três gols marcados.

Como chega o Fortaleza

Por outro lado, o Fortaleza terá que fazer mudanças por questão de lesões. Sem o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meio-campista Calebe, o treinador Juan Pablo Vojvoda precisará recorrer às outras opções. Dessa forma, Escobar deverá entrar na esquerda, com Kervin Andrade entrando no setor de armação. Já mais perto do ataque, Moisés não é nome certo e pode dar vaga a Machuca, o que mudaria a configuração da formação do Leão, e um 4-2-3-1 para um 4-4-2.

SPORT x FORTALEZA

Quarta rodada da Copa do Nordeste

Data e horário: 21/2/2024 à 21h30 (de Brasília).

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata – PE)

Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

Assistentes: Ivanildo Goncalves da Silva (MA) e Rafael Costa Pinheiro (MA)

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe, Alan Ruiz, Domínguez e Lucas Lima; Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Zé Welison (Kauan), Pochettino, Andrade, Yago Pikachu e Moisés (Machuca); Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

