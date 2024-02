James faz post após pedir para seguir no São Paulo: ‘Algo bom está chegando’

James Rodríguez fez questão de mostrar otimismo com seu futuro após quase ter saído do São Paulo. Isso porque o meia colombiano voltou atrás após pedir a rescisão de contrato há duas semanas e, assim, está sendo reintegrado ao elenco comandado por Thiago Carpini.

O jogador, aliás, foi um dos destaques do treino desta terça-feira (20). Depois da atividade, usou as redes sociais para enviar uma mensagem aos torcedores são-paulinos.

“Algo bom está chegando”, escreveu ele, acompanhado de fotos do treinamento.

Algo bueno está llegando. pic.twitter.com/arcI4BXOMs — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 20, 2024

Ainda sem ter disputado um jogo oficial em 2024, James Rodríguez será inscrito no Campeonato Paulista caso o Tricolor avance de fase. Afinal, de acordo com o regulamento do Estadual, o período de inscrição de novos atletas na vaga de um algum jogador com lesão e que não terá condições de atuar até o desfecho do campeonato, esgotou.

James conversa com técnico e elenco

A solicitação de James para rescindir o vínculo ocorreu em 7 de fevereiro, três dias após a conquista da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras. Na ocasião, o colombiano não quis seguir viagem com a delegação ao saber que não estaria na lista de relacionados de Thiago Carpini.

Contudo, o cenário mudou complemente nesta terça, quando James foi conversar com o treinador e confessou seu arrependimento por não embarcar com o elenco para o jogo diante do arquirrival. Ele, aliás, também se dirigiu aos demais companheiros e deixou claro que quer seguir no Morumbi.

O vínculo de James Rodríguez com o São Paulo encerra em meados de 2025, e a tendência, portanto, é a de que ele cumpra o contrato. Com o risco de eliminação precoce no Paulistão, a certeza mesmo é a de que o colombiano entrará em campo na Libertadores.

