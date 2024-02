Bragantino estreia na Libertadores com empate na Colômbia

Tudo igual em Medellín. Nesta terça-feira, o Red Bull Bragantino estreou na Libertadores 2024 e ficou no empate com o Águilas Doradas (COL), fora de casa. Pela segunda fase prévia, o time de Pedro Caixinha fez jogo equilibrado contra os colombianos, mas as equipes empataram em 0 a 0 no Estádio Atanasio Girardot.

Dessa forma, com o resultado, tudo fica em aberto para a volta, que acontecerá na próxima terça-feira, em São Paulo. Com o empate, nova igualdade no jogo de volta levará a decisão para a disputa de penalidades, independentemente do número de gols. Afinal, o critério do gol fora de casa não é mais utilizado. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre Botafogo e Aurora (BOL).

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram equilibrados, mas sem muitas emoções. O Bragantino teve mais a posse de bola, criou perigo com Helinho e Vitinho, mas não conseguiu balançar as redes. Ao todo, foram quatro finalizações para cada lado, mas os colombianos não assustaram tanto o goleiro Cleiton. O time da casa tentou surpreender em alguns contra-ataques, já que tinha menos a posse de bola, porém não ofereceu muita resistência.

Segundo tempo

A etapa final também teve equilíbrio, com pelo menos uma chance clara para cada lado. Do lado colombiano, Salazar cobrou falta aos 21 minutos, mas o goleiro Cleiton fez boa defesa. No time brasileiro, contudo, um lance bizarro não entrou de maneira inacreditável. Após cobrança de escanteio pela esquerda e desvio na primeira trave, Laquintana ficou com a sobra livre no segundo pau. Com o gol aberto, porém, dentro da pequena área, o camisa 33 bateu torto e não conseguiu marcar. No fim, o Bragantino até buscou mais o gol, mas não conseguiu balançar as redes.

ÁGUILAS DORADAS 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Libertadores 2024 – Segunda fase prévia

Data: 20/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

ÁGUILAS DORADAS: Contreras; Puerta, Quiñónes, Varela e Garavito; Víctor Moreno, Celis, Jesús Rivas (De la Rosa, 45’/2ºT) e Pineda (Ávalo, 39’/2ºT); Salazar (Pardo, 45’/2ºT) e Jorge Ramos (Vuletich, 18’/2ºT). Técnico: Hernán Darío Gómez

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom (Gustavinho, 43’/2ºT), Raul (Lincoln, intervalo) e Lucas Evangelista; Helinho (Guilherme Lopes, 25’/2ºT), Eduardo Sasha (Laquintana, 24’/2ºT) e Vitinho (Thiago Borbas, 13’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

Gol: –

Árbitro: Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barrero (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartão Amarelo: Víctor Moreno e Varela (AGD); Vitinho, Eduardo Sasha e Jadsom (RBB)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.