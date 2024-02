Puerto Cabello x Nacional: Onde assistir, escalações, arbitragem

Após eliminar o Defensor, na primeira fase da Libertadores-2024, o Puerto Cabello tem mais um uruguaio pela frente, nesta segunda fase. Trata-se do tradicionalíssimo Nacional, um dos maiores da América do Sul. O jogo será no Estádio Misael Delgado, em Carabobo. Os venezuelanos sabem que o favoritismo é uruguaio, mas esperam um bom resultado para levar alguma vantagem para o duelo da volta, em Montevidéu. Já o Nacional promove a estreia de Álvaro Recoba, ex-atacante que foi o grande astro uruguaio antes da era Suárez-Cavani, no início do século.

Veja aqui os jogos da Libertadores-2024

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Star+ transmitem a partida a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Puerto Cabello

O técnico Noel Sanvincente deve, diferentemente do jogo da volta contra o Defensor, entrar com um time mais ofensivo. Assim, é provável que Cobos jogue mais recuado na vaga de Romero, dando a chance da entrada de Rojas, que seria um dos minuciadores do goleado Miku. No mais, jogará a mesma base.

Comno está o Nacional

Álvaro Recoba deve colocar um time bem ofensivo em campo, com dois volantes que saem para o jogo e um quadrado ofensivo, sempre com o foco em Carneiro e Bittencourt. Recoba sabe que, pelo histórico, o Nacional entra com vantagem diante de um novato em Libertadores. E mostra que o time está sonhando alto.

“Não podemos substimar o nosso rival, que já eliminou um uruguaio na competição. Mas entramos na Libertadores com a esperança de titulo. Então, entramos nesta partida como favoritos. Vamos fazer um jogo inteligente para sair com a vantagem”, disse.

PUERTO CABELLO X NACIONAL-URU

2ª fase classificatória da Libertadores-2024

Data e Horário: 21/2/2024, 19h (de Brasília)

Local: Misael Delgado, Carabobo (VEN)

PUERTO CABELLO -VEN: Schiavone; Guzmán, Rivero, Moreno e Cobos; Bravo, Celis, Romero e Caicedo; Miku e Rojas. Técnico: Noel Savoincente

NACIONAL-URU: Mejía; Haller, Izquierdo, Polenta e Baéz; Sanábria e Pereyra; Galeano e Gaston González; Carneiro e Bentancourt. Técnico: Alvaro Recoba

Arbitragem: Braulio Machado (BRA)

Auxiliares: Rodrigo Correa e Neuza Back (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.