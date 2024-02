De garçom a artilheiro, Arrascaeta brilha em goleada do Flamengo

Se o uruguaio De Arrascaeta está acostumado a ser um garçom, nesta terça-feira (20) ele foi o artilheiro do Flamengo nos 4 a 0 sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca. O camisa 14 marcou dois belos gols e conduziu a vitória rubro-negra, na qual participou também em outros lances que acabaram com a bola na rede.

Após a partida, Arrascaeta falou ao Bandsports sobre seu momento e também do Flamengo. O time voltou à liderança do Carioca, com 21 pontos, e já está matematicamente classificado para as semifinais do Estadual. O uruguaio se disse satisfeito por poder ajudar, mas exaltou o resultado mais do que a atuação individual:

“A gente tem que estar ali e contribuir seja como for. Com gols, assistências ou um passe simples. O mais importante foi mesmo a vitória do time, termos apresentado um bom jogo e criar muitas situações (de gol), como fizemos hoje. Ainda temos coisas para melhorar, mas estamos fazendo um belo começo de trabalho”.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Fluminense, em clássico que vale a liderança isolada do Estadual. O jogo será no domingo, às 16h, no Maracanã: quem vencer fica muito perto de conquistar a Taça Guanabara.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.