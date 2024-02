Gustavo Scarpa revela conversas com Felipão para mudar de posição no Atlético

A contratação de Gustavo Scarpa pode ter sido a principal do futebol brasileiro nesta janela de transferências. No entanto, até agora, o jogador não rendeu o esperado com a camisa do Atlético-MG. São cinco jogos, quatro como titular, e nenhuma participação em gols.

Scarpa, no entanto, revelou que o início ruim é por causa do posicionamento em campo e fez um pedido especial para o técnico Luiz Felipe Scolari.

“Acredito que sim (jogar fora de posição pode explicar o início mais tímido). Mas já conversei com o Felipão sobre o posicionamento e atuei pelo lado direito nos últimos dois jogos”, disse Scarpa, em entrevista à Rádio Itatiaia.

O meia, aliás, ressaltou como prefere jogar e a maneira como vai render melhor. “A minha posição de origem vem sendo cada vez menos utilizada, que é o 10 bem centralizado. Eu prefiro jogar um pouco mais pelo lado direito do campo, não como um ponta direita, mas com uma certa liberdade do meio para o lado direito”, completou.

Afinal, da maneira como Scarpa vinha sendo escalado por Felipão, o jogador era prejudicado e ele explica o motivo.

“Isso muda um pouco minha característica de jogo. Do lado direito, consigo chutar mais para o gol. Do lado esquerdo, escolho mais o cruzamento. Sem demagogia, do lado ou posição que estiver, eu sou profissional e preciso me adaptar. Às vezes, é a posição que está sobrando e a gente tem que aproveitar”, concluiu.

