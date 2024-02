Mesmo em boa fase, Santos tem dor de cabeça para a posição de centroavante

O Santos vive grande fase no Campeonato Paulista. Afinal, o Alvinegro Praiano é o líder do grupo A e já está classificado para as quartas de final do Estadual. Contudo, não significa que a equipe também não tenha os seus problemas. E para Fábio Carille, a principal dor de cabeça está em achar um camisa 9 para o Peixe.

Afinal, nos últimos jogos, os centroavantes vêm decepcionando e têm enfrentado dificuldades no atual esquema. O jogador que atua por ali tem estado um pouco mais isolado e, às vezes, recua para receber a bola sem estar brigando com os zagueiros.

Quem começou a temporada como titular foi Julio Furch. Ele iniciou as primeiras quatro partidas do Santos e marcou um gol, mas se lesionou e ainda não tem previsão de retorno. Seu substituto foi Willian Bigode, que também balançou a rede uma vez, mas recebeu muitas críticas da torcida e chegou a jogar até como meia nos últimos jogos.

Além disso, Carille tem Alfredo Morelos como mais uma opção para o setor. Apesar de ser reserva, ele entrou no duelo contra o Guarani e no clássico com o São Paulo, marcando um gol e distribuindo uma assistência. Já contra o Novorizontino, teve a chance de ser titular, mas acabou saindo no intervalo.

Santos pode apostar em joias da base

O fato é que o rendimento do trio não tem agradado à atual comissão técnica. Tanto que o Santos pediu o retorno de Bruno Marques, revelado pelo clube e que está emprestado ao Marítimo, de Portugal. O centroavante já está na Baixada Santista, mas não foi inscrito no Paulistão, pois está em recuperação física após três meses longe dos gramados.

Além disso, outra opção para o treinador do Peixe é Enzo Monteiro. O atacante, que foi um dos destaques da Copinha em 2024, estava em excursão internacional com uma “equipe B” formada por jogadores do Sub-20 e afastados. Com 18 anos, ele pode ser inscrito na “lista B” do Paulistão, sem precisar esperar o mata-mata.

O fato é que Fábio Carille deve pedir um novo centroavante para a disputa da série B, principal competição do Peixe para 2024. O treinador entende que precisa de um homem-gol de mais confiança, para conseguir o acesso com o Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.